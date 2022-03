Hogwarts Legacy erscheint auch für Nintendo Switch, aber die Kontroverse hält an

Nach seiner Verschiebung auf das inzwischen laufende Jahr hatte Hogwarts Legacy gestern Abend bei State of Play seinen großen, aber auch kontroversen Auftritt. Das große und zweifellos bedeutende Gaming-Forum ResetEra boykottiert beispielsweise alle Neuigkeiten zum Spiel.

Hintergrund sind Äußerungen von J.K. Rowling, der man vorwirft, transphop zu sein. In Hogwarts Legacy soll es hingegen möglich sein, einen Transgender-Charakter zu erschaffen. Scheinheilig, finden die Kritiker. Im deutschsprachigen Raum wird die Kontroverse weniger ausgetragen, in den USA ist das aber ein großes Thema. So groß, dass eben beispielsweise ResetEra jedes Material boykottiert. Auch in den sozialen Netzwerk äußerten sich gestern Menschen wie der Games-Journalist Gene Park (Washington Post) ablehnend.

Bei State of Play war das gestern Abend natürlich kein Thema, von den meisten Fans wurde der Auftritt gestern euphorisch aufgenommen. Hogwarts Legacy sieht gut aus und es hat auch einen neuen Veröffentlichungszeitraum. Zu Weihnachten 2022 soll es erscheinen. Die Macher kündigten das Spiel darüber hinaus auch für Nintendo Switch an. Das gezeigte Gameplay lief aber auf einer PlayStation 5.

Das neue Gameplay:

