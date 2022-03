F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch für Nintendo Switch eingestuft

Entwickler TiGames und Publisher Bilibili planen offenbar, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch auch noch für Nintendo Switch zu veröffentlichen. Jedenfalls ist eine entsprechende Alterseinstufung in Taiwan aufgetaucht. Offiziell verlauten ließ man jedoch noch nichts.

Das lässt vor allem deswegen aufhorchen, weil das Spiel als Teil von Sonys „PlayStation China Hero Project“-Reihe vermarktet wurde. Aber offenbar ist die Konsolen-Exklusivität bloß zeitlich beschränkt.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch erschien am 7. September 2021 für PlayStation 4 und PlayStation 5, im Oktober dann auch noch bei Steam und im Dezember im Epic Games Store.

F.I.S.T. als Dieselpunk-Metroidvania

Der Titel wird als Dieselpunk-Metroidvania beschrieben, was quasi wie Steampunk ist, nur angelehnt an die Dieseltechnologie der Zwischenkriegszeit und angereichert mit retrofuturistischen Elementen. Wir schlüpfen in die schlagkräftige Rolle von Rayton, einem Kaninchen.

So erwarten euch also eine hochmechanisierte, düstere Großstadt, Neonlichter, finster dreinblickende Robotersoldaten und natürlich ein Hase mit einer mechanischen Faust. Mit diesem zwar felligen, jedoch wenig kuscheligen Gesellen erkundet der Spieler in Metroidvania-Manier die Dieselpunk-Welt und bekämpft die böse Roboterarmee. NPCs, Gegenstände und Waffen helfen dabei, Antworten auf versteckte Geheimnisse zu finden. So gibt es neben der Faust auch einen Bohrer und eine Peitsche.

Der ältere PlayStation-Launchtrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, Bilibili / TiGames