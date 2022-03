Elden Ring: Patch 1.3 bringt kontroverse Änderungen und entschärft die stärksten Builds

Nach der gestrigen Bekanntgabe von über 12 Millionen verkauften Einheiten hat FromSoftware heute den neuen Patch 1.3 zu Elden Ring veröffentlicht. Wie erwartet sind einige Balance-Buffs und Nerfs Teil des Patches.

Letzteres ist kontrovers, da einige Charakter-Builds dafür sorgten, dass Elden Ring etwas zugänglicher – nahezu leichter – ist. Das hatten einige auch befürwortet. Für FromSoftware ist das allerdings ein „Fehler“ – man hat hier einiges entschärft und angepasst.

Allen voran verursacht Mimic Tear Ash (Imitatorträne) weniger Schaden und das Verhalten des Doppelgängers wurde angepasst. Auch Hoarfrost Stomp und Sword of Night and Flame verursachen weniger Schaden. Der Schaden, der durch Schild-Barrikade vermindert wird, wurde außerdem abgeschwächt.

Neu ist ein NPC Jar-Bairn. Man findet ihn in Jarburg, einem Dorf in Liurnia of the Lakes. Die Quest bringt euch einen neuen Talisman, der die Wirksamkeit von Pot-Grenades erhöht. Vier NPCs haben neue Quest-Phasen spendiert bekommen: Diallos, Nephelo Loux, Kenneth Haight und Gatekeeper Gostoc.

Eine der größeren Neuerungen ist zudem, dass man die NPC-Standorte jetzt auf der Karte einsehen kann, wenn man sie einmal getroffen hat. Darüber hinaus gibt es eine lange Liste von Fehlerbehebungen, die ihr in den Patch-Notes einsehen könnt.

Warum ist das Nerfen kontrovers?

Elden Ring bietet einige Charakter-Builds, die manche als „OP“ bezeichnen, also „overpowered“, übermächtig. Das Nerfen (Abschwächen) solcher Zauber und Waffen ist kontrovers – wie bei allen Spielen mit Online-Komponente. Während viele die Balance-Änderungen deshalb begrüßen, finden viele andere die Anpassungen schade.

Denn Elden Ring konnte, wenn man seinen Charakter entsprechend aufbaute, durch die „OP“-Waffen und -Zauber deutlich zugänglicher sein. Dass dies insbesondere bei einem Souls-Spiel ein Reizthema ist, bedarf wohl keiner weiteren Erklärung.

via RPG Site, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware