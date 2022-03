Deutsche Verkaufscharts: WWE2K22 kämpft sich nach oben, Gran Turismo setzt sich fest

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts ist WWE2K22 der Aufsteiger der Stunde. Das Wrestlingspiel holt mit der Standardversion und der Deluxe Edition gleich die Doppelspitze in den Xbox-One-Charts. Auch auf PS5 und PS4 (Platz 4 bzw. 6) und Xbox Series (Plätze 4 und 5) springen gute Ergebnisse heraus.

Gran Turismo 7 kann auch in seiner zweiten Verkaufswoche die Pole Position auf PS5 und PS4 besetzen. Elden Ring hingegen kann in den Xbox-Series-Rankings Platz 1 halten und holt sich Silber in den PS5-Charts und Bronze in den PS4-Charts.

In den Rankings für Nintendo Switch ist passiert, was früher oder später immer passiert. Mario Kart 8 Deluxe ist zurück an der Spitze, nachdem hier einige Wochen lang Pokémon-Legenden: Arceus wirbeln konnte.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: WWE2K22, 2K