A Space for the Unbound beschäftigt sich mit Superkräften und Depression

Die Publisher PQube und Toge Productions sowie der Entwickler Mojiken Studio haben einen neuen Trailer zu A Space for the Unbound veröffentlicht. Neben den bereits bekannten Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs über Steam fügt man auch noch PlayStation 5 und Xbox Series hinzu. Da die Veröffentlichung im letzten Jahr offensichtlich nicht geklappt hat, plant man nun mit 2022.

Ein Meteor, der alles ins Rollen bringt

In A Space for the Unbound begleitet ihr die Teenager Atma und Raya im Indonesien der 90er. Die beiden besitzen übernatürliche Kräfte und treten eine Reise der Selbstentdeckung an – dabei soll die Überwindung von Angst und Depression eine wichtige Rolle spielen.

Der Absturz eines Meteors erweckt eine mysteriöse Kraft und bringt eine gigantische Katze mit sich. Durch die Kräfte der beiden könnt ihr in die Gedanken anderer Leute schauen, zwischen der realen und surrealen Welt hin- und herwechseln und so die Geheimnisse der Stadt und deren Bewohner entdecken. Dies könnte sich als wichtig dabei erweisen, die auseinanderfallende Welt zu retten.

Eine Demo findet ihr bei Steam, dort werden auch schon deutsche Texte versprochen.

Der neue Trailer

Bildmaterial: A Space for the Unbound, PQube, Toge Productions / Mojiken Studio