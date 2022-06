Prime Gaming im März mit Surviving Mars, Madden NFL 22 und diesen weiteren Games

Prime Gaming hat das Line-up für März 2022 vorgestellt. Neben Gratis-Games steht diesmal auch Lost Ark im Fokus. Das Prime-Gaming-Bundle beschert euch Ingame-Inhalte, wenn ihr denn mal ingame seid.

Das aktuelle Kampfgegenstandspaket ist noch Teil des Februar-Line-ups, ihr könnt es euch noch einige Tage abholen. In wenigen Tagen gibt es dann das März-Bundle. Gemeinsam mit weiteren Loots zu Online-Games wie Apex Legends, GTA Online, Dead by Daylight und Co. sollen die Ingame-Inhalte einen Gegenwert von über 300 Euro haben.

Doch nun zu den Gratis-Games im März:

Madden NFL 22

Surviving Mars

Crypto Against All Odds

looK INside

Pesterquest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Stillness of the Wind

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Der März-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Prime Gaming