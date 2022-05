Neue „3 für 2“-Aktion mit aktuellen Blockbustern wie Horizon Forbidden West und Uncharted

Media Markt und Saturn sind am Abend mit einer neuen „3 für 2“-Aktion online gegangen, die Spiele für PlayStation, Xbox und PCs umfasst. Ihr könnt drei Spiele dieser Plattformen kombinieren und erhaltet das jeweils günstigste geschenkt.

Die Aktionsseiten zeigen übrigens nur eine Auswahl der teilnehmenden Spiele! Besucht die jeweiligen Plattform-Kategorien, um alle Spiele zu sehen. Sogar die Collector’s Edition von Horizon Forbidden West ist dabei.

Mit dabei sind auch aktuelle Blockbuster wie Uncharted: Legacy of Thieves und das brandneue Horizon Forbidden West. Auch bei Assassin’s Creed Valhalla oder Spider-Man: Miles Morales werdet ihr fündig.

Ratchet & Clank: Rift Apart nimmt ebenso teil wie Tales of Arise oder Guardians of the Galaxy, Returnal und Ghost of Tsushima: Director’s Cut oder Grand Theft Auto Trilogy.

Bis zum 8. März habt ihr Zeit, bis dahin ist die Aktion angesetzt. Die Aktion gilt nur für vorrätige und verfügbare Spiele, aber auch in euren lokalen Märkten.

Ihr müsst drei unterschiedliche Spiele kaufen – dreimal Horizon Forbidden West ist also nicht möglich. Ausdrücklich im Kleingedruckten von der Aktion ausgenommen ist übrigens Elden Ring.

Seid ihr diesmal fündig geworden?

Bildmaterial: Media Markt