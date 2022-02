Chocobo GP: Cloud könnt ihr nur im saisonalen Event und mit Preispass freischalten

In wenigen Wochen erscheint Chocobo GP und Square Enix hat nun zahlreiche neue Details zum Funracer veröffentlicht. Zahlreiche Charaktere sind spielbar, von Shiva über Terra bis hin zu Vivi. Und ihr rast mit ihnen über unzählige Strecken, die aus dem Final-Fantasy-Universum stammen, darunter Cids Teststrecke, Alexandria oder Gold Saucer.

Chocobo GP bietet aber auch einen GP-Modus für bis zu 64 SpielerInnen, in dem man alle zwei Monate Saison-Events abhalten wird. Hier erhaltet ihr besondere Belohnungen, zu denen auch neue spielbare Charaktere gehören, wenn ihr einen Preispass gekauft habt. Square Enix stellte Cloud als Belohnungen für die erste Season vor.

In einer Saison verdient ihr euch durch Teilnahme und Siege Saisonpunkte und verbessert euer Saisonlevel. Abhängig vom Level gibt es dann bestimmte Belohnungen, Objekte oder Gil. Die Ingame-Währung Mythril könnt ihr ausgeben, um einen Preispass zu kaufen, der euch in der Saison zusätzlich weitere Belohnungen erhalten lässt. Hier winkt am Ende auch Cloud.

Fans finden das uncool, weil Cloud einerseits nicht von Anfang an als spielbarer Charakter verfügbar ist und andererseits, weil man ihn erst durch Einsatz der Ingame-Währung Mythril erhalten kann.

Aus den bisherigen Details geht nicht hervor, ob man Mythril auch mit Echtgeld kaufen kann. Wir haben dazu Square Enix um Konkretisierung gebeten.

Für Cloud wird die Sache noch nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Als Login-Bonus für die erste Season erhalten SpielerInnen nämlich 800 Mythril. Genauso viel kostet ein Preispass, somit könnt ihr Cloud auf mehr oder weniger normalen Weg freispielen. Squall könnt ihr übrigens mit Gil im Shop kaufen.

via Square Enix, Bildmaterial: Chocobo GP, Square Enix