Bayonetta 3 bekommt seinen „eigenen Anstrich“ und neue Gameplay-Elemente

In einem Interview mit IGN hat Hideki Kamiya ein wenig über Bayonetta 3 gesprochen. Er deutete an, dass Bayonetta 3 im Vergleich zu den Vorgängern seinen „eigenen Anstrich“ bekommen würde und dass es „neue Gameplay-Typen“ geben soll.

Diese neuen Gameplay-Elemente habe der Trailer vom September bereits angedeutet. „Zu Beginn des Trailers waren die ZuschauerInnen vielleicht verwirrt darüber, welches Spiel eigentlich gemeint ist. Dann haben wir einige Feinde vorgestellt und es war immer noch unklar – und dann erschien Bayonetta“, so Kamiya.

„Ich denke, die Tatsache, dass wir diese Irreführung im Trailer durchziehen konnten, zeigt, dass das neue Spiel seinen eigenen Anstrich hat. Bayonetta 3 sieht ein wenig anders aus und enthält einige neue Arten von Gameplay. Ich hoffe, dass die SpielerInnen es frisch finden“, erklärt Kamiya weiter.

Kamiya erklärte außerdem, dass es von Nintendo keinerlei Einschränkungen oder Vorgaben gibt. „Als wir den vorherigen Trailer veröffentlichten, dachten einige Fans, dass die Zusammenarbeit mit Nintendo vielleicht bedeuten würde, dass wir in Bezug auf den kreativen Ausdruck irgendwelchen Einschränkungen unterliegen, aber das ist absolut nicht der Fall“, so Kamiya. „Das wird ein sehr Bayonettaartiges Bayonetta-Spiel.“

Was eine Sache betrifft, die wahrscheinlich nicht in Bayonetta 3 sein wird: Erwartet nicht Nintendo-Kostüme zu sehen. „Wir haben das schon in Bayonetta 2 gemacht, also würde es nicht viel Spaß machen, es jedes Mal zu wiederholen“, so Präsident Atsushi Inaba.

Der letzte Trailer:

via NintendoEverything, Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames