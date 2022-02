Aksys Games bringt Horgihugh and Friends für Nintendo Switch in den Westen

Aksys Games hat angekündigt, dass man das von PiXEL entwickelte Shoot ’em up Horgihugh and Friends im Sommer im Westen für Nintendo Switch veröffentlichen möchte. Der Sidescroller ist seit Juni 2021 schon in Japan erhältlich.

Nach dem Ende eines schrecklichen Krieges haben die Länder ihre Waffen abgebaut. Doch als die Gozareaner angreifen, erkennen zwei Piloten, dass ihre treuen alten Kampfflugzeuge die einzige Möglichkeit sind, die mächtige Technologie der Außerirdischen zu bekämpfen. Die Piloten Hugh und Figaro sind die letzte Hoffnung der Welt.

Der horizontal scrollende Shooter soll durch seine Retro-Grafik und Artworks von Kou (Mega Man 2X, Shantae) sowie Musik von Motoaki Furukawa (Gradius II, Metal Gear, Policenauts) bestechen.

via Gematsu, Bildmaterial: Horgihugh and Friends, Aksys Games, PiXEL