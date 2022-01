SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar

SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash von 1999 ist jetzt für 7,99 Euro auf Nintendo Switch verfügbar. In dem Karten-Kampfspiel zeigen sich Charaktere aus SNK- und Capcom-Marken, was sie drauf haben.

Zur Veröffentlichung 1999 für Neo Geo Pocket Color wurde SNK vs. Capcom: Card Fighters‘ Clash noch in Form von zwei seperaten Titeln verkauft. Einmal als SNK Cardfighter-Version und andererseits als Capcom Cardfighter-Version.

SNK-Ikonen wie Terry, Nakoruru und Marco stellen sich Capcom-Legenden wie Ryu, Chun-Li und Mea Man in einem unglaublichen Kartenspiel. Insgesamt stehen über 300 Charakter- und Action-Karten zur Unterstützung im Kampf zur Verfügung. Spieler können zwischen den SNK- und Capcom-Versionen tauschen und individuelle Speicherdaten nutzen, um die Charaktere gegeneinander antreten zu lassen.

Trailer zu SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash:

Bildmaterial: SNK vs. Capcom: Card Fighters‘ Clash, Nintendo, Capcom, SNK