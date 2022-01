PlayStation Share Ranking: Aus diesen Games haben Japaner 2021 die meisten Inhalte geteilt

Der japanische Twitter-Account von PlayStation hat das „PlayStation Share Ranking“ für 2021 veröffentlicht. Es ist also die Liste von PS4- und PS5-Spielen, in denen NutzerInnen am meisten die Share-Taste verwendet haben, um Inhalte in sozialen Medien zu teilen. Es geht dabei speziell um Japan.

Apex Legends Genshin Impact Final Fantasy XIV Ghost of Tsushima Fortnite Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 Dead by Daylight Monster Hunter World: Iceborne Rainbow Six Siege The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki

Dass Genshin Impact und Final Fantasy XIV ganz weit oben in der Liste auftauchen, ist nicht überraschend. Doch auch international erfolgreiche Spiele wie Apex Legends und Fortnite sind in Japan angesagt.

Einige sehr prominente Spiele wie Resident Evil Village, It Takes Two, Deathloop, NieR Replicant oder Guardians of the Galaxy fehlen. Dafür überraschen vielleicht Dead by Daylight und Rainbow Six Siege.

Aus welchen Spielen habt ihr in diesem Jahr gefühlt die meisten Inhalte geteilt?

via Siliconera, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo