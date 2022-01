Miyamoto nennt Navi in Ocarina of Time „größten Schwachpunkt“ und wollte sie entfernen

Zelda-Schöpfer Shigeru Miyamoto hat zugegeben, dass er Navi genauso wenig mag wie ihr. Die feenhafte Begleiterin aus Zelda: Ocarina of Time sei der „größte Schwachpunkt“ des Spiels. Das sagte Miyamoto übrigens schon vor über 20 Jahren. Jetzt wird darüber berichtet, weil die grandiose Website Shmuplations mal wieder ein altes Interview übersetzt hat.

Die Kommentare von Miyamoto stammen aus einem alten Strategy Guide von 1999. Miyamoto gibt zu, dass das Hinweissystem von Navi bezüglich Puzzles „etwas zu unfreundlich“ sei. Es sei sehr schwer, ein sinnvolles Hinweis-System zu gestalten, dass dem Spieler einen Hinweis gibt, der auf seine Situation zugeschnitten sei.

„Wenn Sie Navis Texte lesen, sagt sie immer und immer wieder die gleichen Dinge. Ich weiß, dass es deswegen schlecht klingt, aber wir haben sie absichtlich auf einem „dummen“ Level belassen“, sagte Miyamoto.

Wenn man versucht hätte, die Hinweise ausgefeilter zu gestalten, sei diese „Dummheit“ noch mehr aufgefallen. „Die Wahrheit ist, dass ich das gesamte System entfernen wollte, aber das wäre noch unfreundlicher für die Spieler gewesen“, sagt Miyamoto.

Navi sei für Spieler gut, die beispielsweise nach einem Monat Pause das Spielen wieder aufnehmen würden. Im weiteren Verlauf geht es viel um den Schwierigkeitsgrad. Es war das erste 3D-Zelda und das Team musste vorsichtig sein. Miyamoto wollte den Kampf mit dem Schwert ursprünglich anders gestalten, hielt sich aber zugunsten der Einfachheit zurück.

„Ich bin selbst ziemlich schlecht in Actionspielen, also wollte ich, dass Ocarina ein System mit Tiefe hat, etwas, das man stetig verbessern kann, je mehr man spielt – obwohl es natürlich nicht so komplex sein musste wie Tekken“, erklärte Miyamoto.

Miyamoto erzählt im weiteren Verlauf des Interviews auch von einer frühen Version des Spiels, die keine Oberwelt hatte, sondern nur Dungeons. Das ganze Interview findet ihr bei Shmuplations. Zelda: Ocarina of Time könnt ihr auf Nintendo Switch spielen, wenn ihr ein Switch-Online-Abo inkl. Erweiterung habt.

via Eurogamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo