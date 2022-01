La-Mulana-Entwickler NIGORO stellt Ahamkara als neues Projekt vor

Publisher Playism und La-Mulana-Entwickler NIGORO haben gemeinsam ein neues Spiel namens Ahamkara angekündigt. Eine Plattformangabe machte man nicht.

„Wir bei NIGORO machen seit 10 Jahren Spiele und haben endlich verstanden, dass wir nicht sehr gut darin sind, ein Spiel in kurzer Zeit zu erstellen“, so der Entwickler.

Klar, was folgt: „Für unser nächstes Projekt Ahamkara (Arbeitstitel) habe ich beschlossen, still zu bleiben, bis wir etwas zu verkünden haben. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, bis wir uns in ein paar Jahren bei irgendeinem Video wiedersehen.“

Na dann. Bis später.

