Inua: A Story in Ice and Time führt euch im Februar auf eine bitterkalte Zeitreise

ARTE hat gemeinsam mit The Pixel Hunt und Iko den Veröffentlichungstermin zu Inua: A Story in Ice and Time konkretisiert. Ja, genau das ARTE, das ihr auch als Fernsehsender kennt. Als Digital Network hat ARTE schon einige Videospiele vertrieben, darunter Bury Me, My Love. Ein Instant-Messaging-Abenteuer über die Flucht aus dem Syrienkonflikt.

Inua: A Story in Ice and Time ist ein narratives Puzzle-Game, das ursprünglich nur für PCs und Mac angekündigt war, aber am 10. Februar auch für Mobilgeräte und Nintendo Switch erscheint.

Die Handlung widmet sich Taïna und Simon, die am gleichen Platz leben. Allerdings Jahrzehnte voneinander getrennt. Das Spiel ist inspiriert von den Inuit. SpielerInnen kontrollieren verschiedene Charaktere, indem sie auf ihre Gedanken Einfluss nehmen. Die Charaktere sind durch Raum und Zeit getrennt.

Die Ideen der SpielerInnen, die sie den Charakteren mit auf den Weg geben, werden den Lauf der Geschichte ändern. Dabei spielt natürlich auch die Vergangenheit und Zukunft eine Rolle. Änderungen in der Vergangenheit wirken sich auf die Zukunft aus.

Ein neuer Trailer zu Inua

Bildmaterial: Inua: A Story in Ice and Time, ARTE France, The Pixel Hunt, IKO