Scrapland: Metroid-Dread-Entwicker MercurySteam veröffentlicht Remaster des Debütspiels

MercurySteam wurde erst im Jahr 2002 gegründet, kann aber schon auf Partnerschaften mit Codemasters oder Konami zurückblicken. Den großen Durchbruch hat das spanische Studio aber ganz sicher mit Metroid Dread erreicht, für das es ausgiebig gefeiert wurde.

Spätestens seit Metroid Dread ist MercurySteam bekannt und weckt auch mit unkonkreten Ankündigungen wie Project Iron Erwartungen. Eine schwierige Sache für das Studio, aber die Bekanntheit bringt auch Vorteile mit sich.

Man nutzte die Gunst der Stunde und veröffentlichte jetzt ein HD-Remaster des Debütspiels des Studios. Scrapland Remastered hätte ohne Metroid Dread wohl nicht die Aufmerksamkeit, die es nun hat.

Ein Remaster des Science-Fiction-Abenteuers von 2004. Scrapland Remastered ist bei Steam und GOG* zu 19,95 Euro erhältlich. Zum Launch gibt es wie üblich 10 % Rabatt.

Scrapland ist ein Third-Person-Action-Adventure, das in einer fernen Zukunft der Erde spielt. In dieser Zukunft wird der Planet nur noch von Robotern bewohnt, die Menschen als Monster betrachten, aus denen Albträume gemacht sind. Du spielst D-Tritus, einen Neuankömmling, der die brutalen Morde eines teuflischen Wesens untersucht, eines widerlichen Menschen auf freiem Fuß in der Stadt der Roboter.