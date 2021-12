Metroid Dread: Schnappt euch diese neue Gratis-Prämie bei My Nintendo

In den letzten Wochen fleißig Platin-Punkte bei My Nintendo gesammelt? Dann habt ihr jetzt hoffentlich 500 dieser Punkte übrig, um euch ein zweiteiliges Set von Pins zu Metroid Dread zu holen.

Nicht weniger als das hat Samus verdient.

Dies ist ein Set bestehend aus zwei Edelstahl-Pins mit Samus und E.M.M.I. als Motiv. Die Pins werden in einer attraktiven Box mit Sichtfenster verschickt. Du kannst die Pins also in der Box lassen, um sie dekorativ in deinem Zimmer aufzustellen, oder sie herausnehmen und dort anbringen, wo sie dir am besten gefallen.