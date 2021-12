Final Fantasy lässt Helden und Schurken der Serie im neuen Vinyl-Set hochleben

Die Final-Fantasy-Serie ist bekanntlich sehr ergiebig, was ihre Soundtracks angeht. Eine vollumfängliche Sammlung ist kaum möglich, aber man kann sich immer wieder bestimmte Themen vornehmen. So tut es Square Enix nun erneut und veröffentlicht die Sammlung „Heroes and Villains“ auf Vinyl.

Die Sammlung enthält ausgewählte Theme-Songs und Battle-Songs der ikonischen Helden und Bösewichte der Serie. Die Umverpackung bietet Charakter-Artworks von Tetsuya Nomura.

Das Set besteht aus vier Vinyl und einer Auswahl von Stücken quer durch die Final-Fantasy-Historie. Terra, Noctis, Kuja, Snow, Zidane, Jeckt, Yuna, Kefka und viele weitere prominente Namen sind vertreten. Auch Klassiker wie Liberi Fatali, One-Winged Angel und Battle at the Big Bridge fehlen nicht.

Ab sofort könnt ihr das Vinyl-Set auch bei Square Enix in Europa vorbestellen. 129,99 Euro müsst ihr für diese Sammlung hinblättern, zzgl. Versandkosten. Ihr bekommt die Songs dafür auch zusätzlich digital. Die Trackliste und weitere Bilder findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Veröffentlichung ist hierzulande für den 28. März 2022 geplant.

