Das Otome Birushana: Rising Flower of Genpei kommt in den Westen

Idea Factory International bringt die Otome-Visual-Novel Birushana: Rising Flower of Genpei im kommenden Sommer für Nintendo Switch in den Westen. Die japanischen Stimmen ergänzt man dabei durch englische Texte. Eine physische Veröffentlichung und eine Limited Edition sind bereits bestätigt.

In Birushana: Rising Flower of Genpei verschlägt es uns ins historische Japan, genauer gesagt 15 Jahre nach der Heiji-Rebellion. In den Bergen von Kurama lebt Shanao, der jüngste noch lebende männliche Nachkomme der Genji. Was allerdings nur wenige Wissen: Shanao ist eigentlich eine Frau.

Im Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach einem friedlichen Leben und der Verpflichtung des Genji-Erbes: Kann sie die Clan-Fehde beenden und den Frieden bringen? Natürlich macht Shanao dabei auch neue Bekanntschaften.

Insgesamt könnt ihr zwischen fünf dieser Bekanntschaften wählen. Shanao muss die Balance zwischen Stärke, Wissen und Güte finden, sonst droht ein schlechtes Ende. Wie sich diese Eigenschaften sowie die Zuneigung zum Auserwählten verändern, könnt ihr in Echtzeit überprüfen. Hat man einen falschen Weg gewählt, kann man das Kapitel wiederholen.

