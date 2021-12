Babylon’s Fall: Sichert euch die exklusive Steelbook Edition zum Spiel von PlatinumGames

Im Rahmen von The Game Awards nannte Square Enix kürzlich den konkreten Veröffentlichungstermin von Babylon’s Fall. Am 3. März 2022 wird der Titel aus der Feder der Action-Experten von PlatinumGames hierzulande erscheinen.

Die Steelbook Edition könnt ihr euch jetzt exklusiv bei Amazon sichern. Bisher führt Amazon diese Sonderausgabe nur für PlayStation 5. Die PS4-Variante dürfte aber folgen. Wir aktualisieren dann diesen Beitrag.

Auch die Standardversion zu Babylon’s Fall gibt es bereits bei Amazon und so sehen wir das Boxart und erfahren: PlayStation Plus und Square-Enix-Konto erforderlich für Online-Koop. Und es gibt ein PS5-Upgrade für die PS4-Version.

Nach einigen Beta-Phasen sieht man sich bereit für eine Veröffentlichung. Das Spiel soll am 3. März für PS4, PS5 und bei PC-Steam erscheinen. Die Digital Deluxe Version bietet Early-Access ab dem 28. Februar. Seht hier den aktuellen Trailer und erfahrt, was sich in der Beta-Phase alles getan hat.

