The Game Awards 2021: Geoff Keighley verspricht die bisher meisten Premieren und Ankündigungen

Zu einem viel beachteten, letzten Highlight im Gaming-Kalender haben sich in den letzten Jahren The Game Awards von Geoff Keighley gemausert. Mit The Game Awards 2021 steigt die neue Show bereits am 9. Dezember. Es wird also Zeit, die Werbetrommel zu rühren und neugierig zu machen.

Die Popularität der Game Awards ist natürlich nicht mit der Spannung verbunden, wer die Preise abräumt. Viel mehr interessieren die Premieren und Ankündigungen. Und von diesen soll es in diesem Jahr so viele geben wie noch nie, ließ sich Geoff Keighley gegenüber Epic Games entlocken. Man dürfe viele Inhalte für 2022 und 2023 erwarten, einiges davon sei „wirklich atemberaubend“.

Konkret soll die Show zwischen 40 und 50 Spiele bieten. Aber nicht nur das, auch Projekte, welche nahe an Videospielen sind, sollen laut Keighley so viel Platz wie noch nie erhalten. Damit sind vor allem Filme und Serien gemeint, welche auf Videospielen basieren.

Werdet ihr The Game Awards 2021 verfolgen? Was sind eure Erwartungen?

