Pokémon Shinnoh-Remakes: Mew und Jirachi bekommt ihr dank Speicherdaten alter Spiele

The Pokémon Company hat heute einen weiteren neuen Trailer zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle veröffentlicht. Das Video stellt euch den weitläufigen neuen Hamanasu-Park vor!

In diesem Park könnt ihr eine Vielzahl Legendärer Pokémon treffen. Abhängig von eurer gekauften Edition erscheinen allerdings unterschiedliche Pokémon. Ho-Oh, Raikou, Entei, Suicune, Lugia, Arktos, Zapdos und Lavados sind einige der Pokémon im Park.

Allerdings ist das keine gewöhnliche Herausforderung – ihr müsst nicht nur in die Ruhmeshalle einziehen, sondern auch die gesamte Region erkunden, um die den Legendären Pokémon entsprechenden Platten zu finden. Traut ihr euch das zu?



Ihr trefft auch auf einige ganz besondere Mysteriöse Pokémon, wenn ihr Speicherdaten anderer Pokémon-Spiele besitzt. Sind Daten von Pokémon: Let’s Go auf eurer Konsole, könnt ihr auf Mew treffen.

Speicherdaten von Pokémon Schwert und Schild führen zu einer möglichen Begegnung mit Jirachi. Mit welchen NPCs ihr dafür sprechen müsst, erfahrt ihr bereits auf der offiziellen Website!

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans. Am 19. November 2021 erscheinen die Spiele.

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA, Game Freak