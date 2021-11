Mr. Driller DrillLand bohrt sich in dieser Woche auf PlayStation und Xbox

Das Action-Puzzlespiel Mr. Driller DrillLand erscheint bereits am 4. November auch noch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series. Hierzulande leider nur digital, in Japan und Asien erscheint immerhin die PS4-Version physisch. Das Spiel erschien bereits im Juni 2020 für Nintendo Switch und PC-Steam. Und davor natürlich 2002 für GameCube.

Vor etwa 20 Jahren eroberte Mr. Driller den Westen. Übrigens mit Musik von Go Shiina. Der erste Teil des Puzzle-Franchises erschien 1999 für diverse Systeme auch hierzulande. 2004 dürfte Mr. Driller dank einer Veröffentlichung zum Launch für den populären Nintendo DS noch einmal viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Danach verschwand er langsam von der Bildfläche. Schon zuvor wurde der japanische GameCube-Ableger* nicht mehr lokalisiert.

Für seine Neuveröffentlichung wurde Mr. Driller DrillLand mit verbesserter Grafik ausgestattet. Susumu Hori und seine Freunde besuchen einen geheimen Untergrund-Freizeitpark, in dem die Attraktionen ganz eigene Regeln und Eigenschaften haben. Einige davon sind inspiriert von NAMCO-Klassikern!

In dem rasanten Puzzle-Spiel müssen SpielerInnen immer tiefer bohren, um an den Boden der Stage zu gelangen. Dabei müssen verschiedene, bunte Blöcke kombiniert und zum Explodieren gebracht werden. Mit dem einfach zu erlernenden Spielprinzip werden sowohl jüngere als auch ältere SpielerInnen, allein oder mit bis zu vier Spielern, ihren Spaß haben.

Bildmaterial: Mr. Driller DrillLand, Bandai Namco / Infinity