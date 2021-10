PlayStation Now im Oktober mit The Last of Us: Part II und gruseligen Games

Sony hat das neue Line-up für PlayStation Now vorgestellt. Im Oktober könnt ihr euch wieder auf einige neue Games freuen. Gleich sieben Spiele gibt es, als Headliner in diesem Monat ganz klar The Last of Us: Part II.

The Last of Us Part II

Fallout 76

Desperados III

Amnesia: Collection

Final Fantasy VIII Remastered

Yet Another Zombie Defense

Victor Vran: Overkill Edition

Halloween-Fans dürfen sich auf das Draw-System aus Final Fantasy VIII Remastered freuen. Die Amnesia: Collection gibt es zum Gruseln dann auch noch obendrauf. Alle Spiele sind ab dem 5. Oktober verfügbar. The Last of Us: Part II hat mit dem 3. Januar 2022 bereits ein Ablaufdatum.

Auch herunterladbar und auf Windows-PCs spielbar

PlayStation Now könnt ihr euch für 9,99 Euro pro Monat sichern. Ein Hybrid-Abo gemeinsam mit PlayStation Plus, wie es der Xbox Game Pass Ultimate vergleichbar bietet, gibt es bei PlayStation noch nicht. PlayStation Now, das im Jahres-Abo 59,99 Euro kostet, bietet Zugriff auf über 650 Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Mit dabei sind Spiele für PS4, PS3 und PS2. Inzwischen besteht auch die Möglichkeit, diese auch herunterzuladen und offline zu spielen. Außerdem ist PS Now auch für Windows-PCs erhältlich.

Bildmaterial: Final Fantasy VIII Remastered, Square Enix