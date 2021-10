Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/9/9/10 [36/40]

Danganronpa Decadence (Switch) – 8/9/9/7 [33/40]

Super Robot Wars 30 (PS4, Switch) – 9/8/8/8 [33/40]

Back 4 Blood (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) – 8/8/8/8 [32/40]

Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Super Arcade Soccer (PS4, Switch) – 5/6/5/5 [21/40]

