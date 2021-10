Danganronpa Decadence: Spike Chunsoft stellt die Vierersammlung im Trailer vor

So viel Spaß hatte Monokuma noch nie! Bald steht nämlich am 3. Dezember Danganronpa Decadence für Nintendo Switch an. In dieser Sammlung enthalten sind Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition und Danganronpa S: Ultimate Summer Camp.

Im aktuellen Trailer widmet Spike Chunsoft die meiste Zeit dem neuen Titel Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Es handelt sich um eine erheblich erweiterte Version von Ultimate Talent Development Plan, dem Brettspiel in Danganronpa V3: Killing Harmony.

Das Summer Camp spielt im tropischen Resort der Inselgruppe Jabberwock, die mit Brücken verbunden ist. Das Summer Camp findet über 50 Runden statt, was 50 Ingame-Tagen entspricht. Verbessert eure Charaktere auf dem Brett, im Kampf und durch den Schul-Store, um alle Inseln zu erkunden!

Das Brettspiel ist der Hauptteil des Spiels. Der Würfel bestimmt, wie viele Felder ihr euch bewegen dürft. Die Felder lösen verschiedene Ereignisse aus. Es gibt Wachstumsfelder, wo eure Statistiken steigen. Oder Talentquadrate, wo ihr eure Fähigkeiten entwickeln könnt. Aber auch Bosse und Monsterkämpfe.

Getrennt vom Brettspiel kann auch ein Kampfmodus genutzt werden. Hier könnt ihr eure Charaktere im 200-stöckigen Turm der Verzweiflung trainieren. Im Schul-Store können SpielerInnen Monokuma-Medaillen und Monocoins ausgeben, die sie im Kampf erhalten haben, um neue Charaktere oder Items zu erlangen. Sinn der ganzen Sache ist das Freischalten von über 1.000 Event-Szenen mit über 60 spielbaren Charakteren der Danganronpa-Serie.

Noch mehr Grund zur Freude: Die Danganronpa-Reihe hat sich inzwischen über fünf Millionen Mal verkauft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Danganronpa Decadence, Spike Chunsoft