Sonic-Macher Yuji Naka arbeitet nach Balan Wonderworld wieder an einem Spiel

Balan Wonderworld war nicht der Plattformer-Hit, der es werden sollte. Daraus muss man keinen Hehl machen. Für Yuji Naka, der erst 2018 zu Square Enix gestoßen ist, verlief die vorerst letzte Station seiner Karriere nicht erfolgreich. Seit April 2021 arbeitet er nicht mehr bei Square Enix.

Nun arbeitet Yuji Naka wieder an einem Spiel. Wie er anlässlich seines 56. Geburtstags bei Twitter verkündete, lernt er gerade wieder die Programmierung. Also back to the roots.

„Ich mache ein simples Smartphone-Game mit Unity. Es ist kein großes Ding, weil es nur von einer Person entwickelt wird. Aber Spiele programmieren macht Spaß. Ich hoffe, ihr könnt es spielen“, so Naka bei Twitter.

Nach seinem Ende bei Square Enix zog Naka auch eine Pensionierung in Erwägung. Aber ganz ohne Videospiele kann er offensichtlich noch nicht. Ob wir sein neues Spiel eines Tages spielen können?

