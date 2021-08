Dragon Quest X Offline: Einige weitere Details vom Produzenten bezüglich der Umsetzung

Zum 35. Geburtstag von Dragon Quest gab es im letzten Mai eine große Feier. Mit dabei war zur Freude vieler Fans auch Dragon Quest X Offline, denn das MMORPG ist bisher nie im Westen erschienen. Auch die Offline-Umsetzung ist bisher nur für das nächste Jahr in Japan und für unbekannte Plattformen in Entwicklung. Die Ankündigung erfolgte jedoch im Englisch untertitelten Teil des Livestreams. Es gibt also Hoffnung.

Nun hat der Produzent von Dragon Quest X Offline, Takuma Shiraishi, einige Fragen von Fans in einem Livestream beantwortet. Die Änderungen am Grafikstil und an den Karten erklärte er beispielsweise damit, dass diese für die Offline-Umsetzung den passenden Umfang haben müssten. Man setzt hier auf Chibi-Grafik.

Auch die Umsetzung der Story kam zur Sprache. Das ist natürlich schwierig, wenn man ein Online-Spiel vor sich hat, das laufend erweitert wird. Hier hat man sich für die Offline-Umsetzung des Grundspiels entschieden. Wie es danach weitergeht, hat man noch nicht entschieden. Des Weiteren will man sich bei der Sprachausgabe an der Online-Version orientieren, beim Kampfsystem setzt man hingegen auf ein klassisches, rundenbasiertes System.

Dragon Quest X Offline soll einen einfachen Einstieg für Fans bieten und ist natürlich offline spielbar. Diese Version ist vollständig unabhängig vom MMORPG. Auch optisch ändert sich einiges, wie ihr seht.

Der Ankündigungstrailer vom Mai

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest X Offline, Square Enix