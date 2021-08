„3 für 2“-Aktion bei Media Markt mit Games für PlayStation 5, PS4, Xbox und PCs

Bei Media Markt geht die aktuelle „3 für 2“-Aktion in der Kategorie Games heute in die letzte Runde. Noch bis 20 Uhr könnt ihr hier zugreifen. Zwar erstreckt sich die Auswahl nicht über das gesamte Sortiment, aber besonders für glückliche BesitzerInnen einer PlayStation 5 kann sich die Aktion richtig lohnen.

Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, Final Fantasy VII Remake Intergrade oder Demon’s Souls mussten bisher kaum einen Wertverfall hinnehmen und kosten oft immer noch deutlich jenseits von 60 Euro. Heute noch habt ihr die Chance, drei PS5-Spiele zum Preis von zwei Games zu erhalten. Das günstigste eurer drei Spiele bekommt ihr geschenkt.

Auf PlayStation 4 lohnen sich nach wie vor preisstabile Games wie NieR Replicant Remaster, Resident Evil Village oder Nioh 2. Auch das neue Scarlet Nexus ist für alle Plattformen mit am Start.

Einfach drei Spiele von der Übersichtsseite zur Aktion* auswählen, in den Warenkorb legen und den Rabatt anschließend im Warenkorb bestaunen. Die Aktion läuft bis zum 3. August um 20 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht.

Versandkosten bezahlt ihr ab 59 Euro keine – das dürfte sich also rechnen. Außerdem kann man ab einem Warenwert von 100 Euro einen 10-Euro-Gutschein ziehen, wenn man sich für den Newsletter anmeldet.

Seid ihr diesmal fündig geworden?

Werbung – Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO