Trigger Witch: Der Twin-Stick-Shooter mit Zelda-Anleihen erscheint am 28. Juli

Erst vor einigen Wochen hat Eastasiasoft Trigger Witch für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel wird von Rainbite (Reverie) entwickelt. Eine Handelsversion wird es über Play-Asia geben.

Nun steht auch schon der Veröffentlichungstermin fest! Am 28. Juli soll Trigger Witch für PS4 und Xbox One erscheinen, gefolgt von einer Veröffentlichung am 29. Juli für Nintendo Switch. Später ist dann auch noch eine Veröffentlichung auf PS5 und Xbox Series geplant. Preispunkt jeweils: 14,99 EUro.

Es handelt sich bei Trigger Witch um ein Adventure in Zelda-Optik. Möchte man glauben. Doch nach wenigen Sekunden im Ankündigungstrailer erlebt ihr eine explosive Überraschung. Trigger Witch ist ein waschechter Twin-Stick-Shooter. Mit Dungeons, Puzzles, inspiriert von klassischer 16bit-Optik und mit viel Blut.

Ihr könnt die Story dabei allein oder im lokalen Zweispielermodus genießen. Aus seinen Zelda-Anleihen macht Trigger Witch dabei kein Geheimnis. Seht euch mal die letzte Ingame-Szene im Trailer (ab 1:28 Minuten) an! Wenn das keine Anspielung ist.

