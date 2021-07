Stray meldet sich mit einem Gameplay-Video zurück

Annapurna Interactive hat endlich wieder einmal Stray gezeigt. Das von BlueTwelve Studio entwickelte Katzen-Adventure soll im nächsten Jahr für PlayStation 5 und PC-Steam Anfang 2022 erscheinen. Neu gab man bekannt, dass es auch eine PS4-Version geben wird.

Im neuen Gameplay-Video mit Kommentar sehen wir verschiedene Einblicke ins Spiel. Als Katze müsst ihr euch in einer geheimnisvollen Stadt, die von seltsamen Robotern bevölkert wird, behaupten. Zum Glück habt ihr eine Drohne als Hilfe an eurer Seite. Spieler und Spielerinnen können sich in Stray auf Erkundungstouren, das Lösen von Rätseln und rasante Actionszenen freuen. Seltsame Kreaturen machen euch jedoch das Leben schwer.

Von HK_Project zu Stray

Erstmals wurde Stray in Form von GIFs als HK_Project angekündigt. Im April 2016 stieß Annapurna Interactive zu BlueTwelve Studio dazu, um bei der Entwicklung von Stray zu helfen. Das Ziel war es, ein einzigartiges Spielerlebnis als Katze zu erschaffen. Dabei ließen sich die Entwickler von ihren Katzen Murtaugh und Riggs inspirieren, auch die zahlreichen Katzenbesitzer im Team konnten viel Input leisten.

Als Katze entwickelt man eine ganz eigene Perspektive. So können Spieler unter Autos entlangschleichen oder auf den Dächern stolzieren, während die Stadtbewohner nichts von der Anwesenheit mitbekommen. Möchte man doch Aufmerksamkeit erregen, so gelingt dies beispielsweise mit nervigem Miauen.

