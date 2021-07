Sonntagsfrage: Seid ihr an der Nintendo Switch OLED interessiert?

Wie aus dem Nichts kündigte Nintendo in dieser Woche eine neue Nintendo Switch an. Jedoch handelte es sich nicht um die viel in der Gerüchteküche besprochene Nintendo Switch Pro, sondern um ein neues OLED-Modell. Dieses erscheint bereits im Oktober und bietet Spielerinnen und Spielern zumindest ein paar Neuerungen.

Die neue Variante bietet einen 7-Zoll-großen OLED-Bildschirm mit „intensiver Farbdarstellung“. Damit ist der Bildschirm etwas größer gegenüber dem Original-Modell. Zudem hat Nintendo den Aufsteller für den Tisch-Modus angepasst, sodass dieser stabiler agiert. Neu ist ebenfalls der LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung und der größere 64 GB interne Speicher.

Das war’s allerdings auch schon mit den Neuerungen. Es ist eben keine Switch 2.0., sondern eher eine Zwischengeneration für Neukund*innen oder Käufer*innen, die gerne ein neues Modell ihr Eigen nennen wollen. Doch reichen euch diese Aspekte aus? Sprechen euch die erweiterten Funktionen oder das neue OLED-Display an? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 04. Juli