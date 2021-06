WarioWare: Get It Together! zeigt im Gameplay-Video einige der Kürzestspiele

Bei der E3 2021 hat Nintendo Wario wieder einmal mit seinen Mikrospielen auf die große Bühne geholt. WarioWare: Get It Together! ist dabei ein typisches WarioWare-Game. Euch erwarten über 200 schnelle und skurrile Mini-Spiele, die ihr alleine oder mit Freunden spielen könnt. Mit dem 10. September 2021 gibt es auch schon einen Veröffentlichungstermin!

Bei Nintendo Treehouse gab es bereits weitere Einblicke ins Spiel. Beziehungsweise in einige der Mikrospiele. Ihr seht den Einzel- sowie den Zwei-Spieler-Modus in Aktion. Und einige skurrile Aufgaben.

Als sich Warios neueste verrückte Geschäftsidee als Fehlschlag entpuppt, muss Wario improvisieren und mit altbekannter Manier (und altbekanntem Geruch) die Situation retten. Wie? Natürlich indem er eine Sammlung abgedrehter Mikrospiele spielt! Vom Zusammenbau eines Roboters bis hin zur Achselhaarentfernung bei einer Statue, WarioWare: Get It Together! ist ein schreiend komisches, kooperatives Mikrospiel-Potpourri.

Nintendo Treehouse mit WarioWare: Get It Together!

Bildmaterial: WarioWare: Get It Together!, Nintendo