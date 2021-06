Shin Megami Tensei IV erscheint hierzulande in der „Fall of Man“-Premium-Edition

Nach Nintendo Direct blickten Shin-Megami-Tensei-Fans neidisch nach Japan. Dort wurde zusätzlich die „Forbidden Nahobino BOX“ zu Shin Megami Tensei V angekündigt. Doch heute legte auch Nintendo of Europe nach.

Bei Twitter kündigte Nintendo die „Fall of Man“-Premium-Edition für den hiesigen Markt an. Sie beinhaltet neben dem Spiel auch ein Steelbook, einen 2-CD-Soundtrack und ein Dämonenhandbuch mit mehr als 100 Seiten. Außerdem gibt es eine Schultertasche mit Jack-Frost-Branding. Das alles kommt in einer schicken Sammlerbox daher.



Sobald die Sammleredition vorbestellbar ist, erfahrt ihr es bei uns. Shin Megami Tensei V erscheint am 12. November für Nintendo Switch. Ihr könnt euch das JRPG bei Amazon bereits vorbestellen*.

In Shin Megami Tensei V übernehmt ihr die Rolle eines Highschool-Schülers, der seine neuentdeckten Kräfte einsetzen muss, um mithilfe eines befehlsgesteuerten Systems in einem dämonenverseuchten Ödland zu überleben.

Dämonen stellen gefürchtete Gegner dar, können aber durch Verhandlungen auch mächtige Verbündete werden und dann in dieser sterbenden Welt an eurer Seite kämpfen. Für welches Schicksal entscheidet ihr euch? Shin Megami Tensei V erscheint mit englischen Texten und japanischer Sprachausgabe.

Bildmaterial: Shin Megami Tensei V, Atlus