8-bit Christmas: Erster Trailer zum Weihnachtsfilm um das Nintendo Entertainment System

Warner Bros. hat einen neuen Trailer zu 8-bit Christmas veröffentlicht. Der Film dreht sich um das Nintendo Entertainment System und erzählt die Geschichte eines Jungen, der sich nichts sehnlichster wünschte als selbiges.

Ihr kennt das: Es gibt immer dieses eine Geschenk, das man sich als Kind am allermeisten zu Weihnachten wünscht. Beim Autor war es mal der Game Boy – geschenkt bekam er eine billige Kopie. Später dann auch den Game Boy, die Story ist es eigentlich auch Wert, verfilmt zu werden.

In diesem Jahr dürften sich so manche Kids eine PlayStation 5 wünschen. Ein nahezu nicht lösbares Problem für Eltern. In 8-bit Christmas versucht es der Junge, dessen Geschichte Neil Patrick Harris rückblickend erzählt, auf eigene Initiative.

8-bit Christmas läuft am 24. November in den USA auf HBO Max. Ob der Film noch in diesem Jahr auch hierzulande an den Start geht und wo er dann läuft, ist noch nicht bekannt.

Bildmaterial: 8-bit Christmas, Warner Bros