Prime Gaming im Juli mit dem nächsten Batman-Abenteuer und fünf weiteren Games

Prime Gaming hat das Line-up für den bevorstehenden Juli bekannt gegeben. Auch diesmal könnt ihr euch wieder sechs (und mehr) kostenlose Spiele herunterladen. Angekündigt wurden:

Batman: The Enemy Within – The Telltale Series

RAD

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Tales of the Neon Sea

Automachef

Portal Dogs

Zahlreiche Item-Drops und neues Loot

Wie immer könnt ihr die Spiele mit Monatsbeginn für begrenzte Zeit beanspruchen und dann spielen, solange ihr ein Prime-Abo habt. Darüber hinaus wartet wieder viel Loot auf euch.

Zu den Loot-Drop-Highlights gehören auch wieder Inhalte für Assassin’s Creed Valhalla. Prime-Mitglieder können diesen Monat ihren Status als Wikinger-Legende in dem Action-RPG mit dem Druidic Settlement Bundle, dem Black Raven Settlement Pack, dem Mystical Settlement Pack und 5x XP Booster (1 Stunde) weiter ausbauen.

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Bildmaterial: Amazon, Prime Gaming, Batman: The Enemy Within – The Telltale Series, Telltale