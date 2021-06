Prime Day 2021: Die ersten Angebote sind jetzt schon verfübgar

Am 21. und 22. Juni 2021 feiert Amazon einmal mehr den hauseigenen Prime Day. An diesen beiden Tagen gibt es für Schnäppchenjäger zahlreiche Angebote, Blitzangebote, Aktionen und Rabatte. Die Kategorie „Videospiele“ wird in Europa leider nicht so populär bespielt wie in den USA, aber das ein oder andere Spiel und Konsolenbundle ist dann doch dabei.

Prime-Kunden haben früheren Zugriff auf die Angebote. Falls ihr noch kein Amazon Prime besitzt, dann könnt ihr euch für eine kostenlose 30-tägige Testphase anmelden. Schon jetzt gibt es für Prime-Kunden frühen Zugang zu Rabatten von Amazon-Geräten wie dem Echo, Kindle und Co.

Als Prime-Kunde profitiert ihr nicht nur am Prime Day. Den Jahresbeitrag holen die meisten schon durch den Gratisversand herein. Aber natürlich könnt ihr auch Prime Video schauen, Prime Music hören, die Amazon Cloud oder Prime Wardrobe nutzen.

Darüber hinaus habt ihr auch Zugang zu Prime Gaming und könnt ihr jeden Monat einige Games gratis besorgen. Aktuell gibt es Battlefield 4 oder Batman: The Telltale Series im Abo.

Bildmaterial: Pixabay