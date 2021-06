Digital Deals: Die besten Angebote der eShop-Sale-Aktion für Nintendo Switch

Bis zu 75 % Rabatt gibt es im Rahmen der Digital Deals aktuell im Nintendo eShop auf eine große und bunte Auswahl an Spielen für Nintendo Switch. Dazu passend verlost Nerdy Deals bei Twitter gerade 25 Euro eShop-Guthaben!

Die Angebotsübersicht ist 23 Seiten lang. Damit ihr euch nicht durchkämpfen müsst, haben wir es getan. Unten findet ihr eine Liste der besten Angebote aus unserer Sicht.

Erwähnenswert sind sicher Angebote zu Ni no Kuni, Mario & Rabbids, Doraemon: Story of Season, Tales of Vesperia oder Dragon Ball FighterZ, deren physische Optionen weiterhin deutlich teurer sind. Aber auch eine kleine Auswahl an Indies ist wirklich attraktiv im Preis gesenkt.

Eine Auswahl an Empfehlungen:

Metro: Last Light Redux für 2,49 Euro

Mario & Rabbids: Kingdom Battle für 9,99 Euro

Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin für 11,99 Euro

Firewatch für 5,99 Euro

Indivisible für 7,49 Euro

GRIS für 6,79 Euro

Outlast: Bundle of Terror für 4,99 Euro

Hotline Miami Collection für 6,24 Euro

World of Final Fantasy Maxima für 15,99 Euro

Dragon Ball FighterZ für 9,59 Euro

Nexomon Extinction für 13,99 Euro

Tales of Vesperia: Definitive Edition für 12,49 Euro

God Eater 3 für 11,99 Euro

Romancing SaGa 3 für 12,79 Euro

Doraemon: Story of Seasons für 12,49 Euro

Crossing Souls für 3,74 Euro

Ist für euch etwas dabei? Die Angebote gelten noch bis zum 27. Juni 2021.

Bildmaterial: Nintendo