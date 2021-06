Demo zu NEO: The World Ends with You erscheint schon morgen für PlayStation 4 und Switch

Die Veröffentlichung von NEO: The World Ends with You rückt näher. Das nahm sich Square Enix nun zum Anlass, den finalen Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlichen. Aber damit nicht genug: schon ab morgen können SpielerInnen sich selbst ein Bild von der anstehenden JRPG-Hoffnung machen. Dann geht nämlich eine Demo-Version für PlayStation 4 und Switch an den Start, wie Square Enix via Twitter bekanntgab.

Demo und neues Key-Artwork

Hierzulande soll die Demo-Version am morgigen Freitag (den 25. Juni) um 19 Uhr veröffentlicht werden. Der Umfang der kostenfreien Demo ist nicht bekannt. Sehr wohl aber, dass SpielerInnen ihren Fortschritt auf die Vollversion von NEO: The World Ends with You übertragen werden können.

Darüber hinaus teilte Square Enix einige neue Details und visuelle Eindrücke zum Titel. Da wäre zunächst das – äußerst schicke – Key-Artwork der „Wicked Twister“, illustriert von Gen Kobayashi:

Die Reaper und Spielmechaniken im Überblick

Die exzentrische Gruppe von SpielaufseherInnen – genannt „Reaper“ – lernen wir auch besser kennen. Die kaltherzige Ayano präsentiert sich etwa skrupellos. Lediglich Ihre Reaper-Kameradin Shoka weiß ihre fürsorgliche Seite hervorzulocken. Kubo analysiert das Spiel auf Mikro- und Makro-Level und hat für die SpielerInnen allenfalls Verachtung übrig. Allein Anführer Shiba genießt seinen Respekt. Der esoterische Kaie kommuniziert ausschließlich über Textnachrichten, während sich Mishima undurchsichtig, sarkastisch und stur zeigt.









SpielerInnen stellen sich – in der Rolle von Rindo – verschiedenen Missionen im Rahmen des Spiels der Reaper. Diese reichen vom Enträtseln von Mysterien, über das Bekämpfen von Noise, bis zu Revierkämpfen mit anderen Teams. Damit man dabei nicht den Überblick verliert, macht sich Protagonist Rindo „mentale Notizen“, die einsehbar sind und alle wichtigen Infos beinhalten.

Das „soziale Netzwerk“ enthält zudem Informationen zu fast allen Personen, denen Rindo über den Weg läuft. Für viele dieser Figuren lassen sich optionale Aufgaben erfüllen, die SpielerInnen mit entsprechenden Belohnungen bedenken.

Die Mitglieder der „Wicked Twister“ verfügen übrigens über individuelle Psychs. Team-Kameradin Nagi setzt nach Bedarf etwa zur „mentalen Invasion“ an, um in die Gedanken anderer einzudringen. In diesen Invasionen stellen sich SpielerInnen besonderen Noise in einer besonderen Umgebung.

Natürlich gibt es auch allerhand Eindrücke aus den grundlegenden Kämpfen, von denen wir uns dann morgen auch ein eigenes Bild machen können. Hier schon mal ein Appetizer:

Darum gehts in NEO: The World Ends With You

„NEO“ versetzt die Spieler in das Herz von Tokio, wo sie am „Spiel der Reaper“ teilnehmen, einem Kampf ums Überleben. Dabei schlüpfen sie in die Rolle von Rindo und erkunden den Stadtbezirk Shibuya, um die Geheimnisse hinter dem teuflischen Spiel aufzudecken, dem sie ausgeliefert sind. Durch einen einzigartigen, von Comics inspirierten Stil erweckt der Titel eine Nachbildung des modernen Shibuyas zum Leben. Spieler können die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Kultur der lebendigen Stadt erkunden und genießen, mit ihren Verbündeten in schnellen, actionreichen Kämpfen gegen Monster antreten und Missionen abschließen – während sie versuchen, ihr Schicksal zu beeinflussen.

Das Sequel zu The World Ends With You erscheint am 27. Juli 2021 für PlayStation 4 und Switch. Eine PC-Version des Titels ist ebenfalls geplant. Diese soll via Epic Games Store im Laufe des Sommers erscheinen.

NEO: The World Ends with You im finalen Trailer

Bildmaterial: NEO: The World Ends With You, Square Enix