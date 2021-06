Bleak Faith: Forsaken verbindet Souls-Gameplay mit Shadow of the Colossus

Die Entwickler Miso Vukcevic und Mirko Stanic haben einen neuen Trailer zu Bleak Faith: Forsaken veröffentlicht. Das Survival-Horror-RPG wurde bereits 2019 mit einer Kickstarter-Kampagne finanziert.

Der neue Trailer sieht vielversprechend aus. Die Entwickler ziehen keine namentlichen Parallelen zu Inspirationen, aber das geübte Videospielauge sieht sich in einer Welt, die The Last Guardian und ICO mit riesigen Wesen aus Shadow of the Colossus (spätestens, als der Held die Wesen auch noch erklimmt) und Sous-Gameplay verbindet.

Ihr übernehmt in einer Third-Person-Perspektive die Kontrolle über einen Vergessenen, einen der letzten Menschen, in einer Welt, in der sich die Omnistruktur und ihr Schrecken weiter verbreitet. Omnistruktur, so nennt man die Welten-Architektur, die ihr im Trailer seht.

Ihr werdet euch jeden Sieg verdienen müssen, heißt es in der Ankündigung.

Bildmaterial: Bleak Faith: Forsaken