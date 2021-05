Zelda: Skyward Sword mit Steelbook als Bonus vorbestellen

Bei Media Markt und Saturn habt ihr die Gelegenheit, als Vorbestellerbonus zu Zelda: Skyward Sword HD ein Steelbook zu erhalten. Das Angebot gilt nur online und solange der Vorrat reicht.

Ursprünglich für Nintendo Wii im Jahr 2011 veröffentlicht, stach der Titel vor allem durch die (mehr oder minder gute) Bewegungssteuerung via Wii Remote Plus und dem Nunchuck heraus. Dieses Feature schafft es auch in das HD-Remaster. Die Joy-Con-Controller sollen dabei noch genauere und intuitivere Bewegungen ermöglichen.

Ist euch das Gefuchtel zu blöd, gibt es gute Nachrichten: Für die Neuauflage hat man eine „Button only“-Steuerungsmethode entwickelt. Per rechtem Stick geben SpielerInnen hier die Richtung der Schwerthiebe vor. So soll es auch im Handheld-Modus möglich werden, sich effizient durch Links Abenteuer zu kämpfen.

Und das erwartet euch:

Bildmaterial: Media Markt, Nintendo