My Nintendo: Die neue Prämie ist da und widmet sich New Pokémon Snap

Es war einige Wochen ruhig im My-Nintendo-Store, was neue Prämien angeht. Auch rund um die Veröffentlichung von New Pokémon Snap. Was lange währt, wird aber endlich gut. Jetzt erreicht euch eine physische Prämie zum Spiel, wenn ihr möchtet!

Ihr könnt euch jetzt ein Beutel-Set und ein Briefpapier-Set zu New Pokémon Snap sichern. Die Chance, ein Sticker-Album anzubieten, hat Nintendo damit leider wieder verpasst. Aber die neuen Prämien sind auch schick. Der Beutel kostet euch 500 Platin-Punkte, das Briefpapier-Set immer noch 400 Platin-Punkte.

Platin-Punkte habt ihr hoffentlich noch genug. Ihr bekommt sie beispielsweise beim wöchentlichen Einloggen im My-Nintendo-Store oder durch das Spielen von Nintendos Mobile-Games wie Super Mario Run.

Das Beutel-Set besteht aus zwei Beuteln (einem großen und einem kleinen). In den Beuteln können Fotos und Bilder zur Schau gestellt werden, sie sind aber auch ideal geeignet, die vielen kleinen Dinge des täglichen Lebens mit dir zu führen! Das Briefpapier-Set besteht aus 12 Briefpapierbögen und 4 Umschlägen. Die Umschläge können ebenfalls als Fotoaufsteller verwendet werden, um deinen Lieblingsfotos einen ganz besonderen Platz zu bieten!

Wie gewohnt ist der Bestellvorgang ein wenig umständlich. Besucht die Belohnungsseite für das Beutel-Set und jene für das Briefpapier-Set bei My Nintendo und löst eure Platin-Punkte gegen jeweils einen Code ein.

Anschließend besucht ihr die Produktseite des Beutel-Sets und jene des Briefpapier-Sets und packt sie in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nichts. Wie immer fallen pauschal 3,99 Euro Versandkosten an. Leider könnt ihr mit einer Bestellung keine Codes kombinieren. So fallen die Versandkosten doppelt an – ärgerlich.

Bildmaterial: Nintendo