Humble „Heal Covid-19“ Bundle mit Baba Is You, Undertale und vielen grandiosen Spielen

Humble Bundle ist mit einem neuen Bundle live gegangen, das es in sich hat. Nicht nur in spielerischer Hinsicht. Der Erlös dieses Bundles geht zu 100 % an wohltätige Organisationen, die sich dem Kampf gegen das Leid verschrieben haben, das die Corona-Pandemie hinterlässt.

Die 16,63 Euro, die ihr für dieses Bundle mindestens bezahlen dürft, gehen zu gleichen Teilen an Direct Relief, Ärzte ohne Grenzen (MSF), International Medical Corps (IMC) und GiveIndia. Ihr könnt mit dem wieder verfügbaren Regler aber auch unterschiedlich spenden.

Die Spiele, die ihr dafür bekommt, können sich wirklich sehen lassen. Zu Undertale, Baba Is You oder Into the Breach müssen wohl kaum Worte verloren werden. Das ist die Liste der Games:

Into the Breach

Baba Is You

Bioshock Remastered

Euro Truck Simulator 2

Undertale

Hyper Light Drifter

Tooth and Tail

The Witness

This War of Mine

Saints Row: The Third – The Full Package

Titan Quest – Anniversary Edition

SUPERHOT

Stick Fight: The Game

Portal Knights

Wargroove

Brütal Legend

Death Squared

Crusader Kings Complete

Pinstripe

Teleglitch: Die More Edition

Dwarfs?!

Dead in Bermuda

Bury Me, My Love

Dazu gibt es noch zahlreiche eBooks und Software. Alles für 16,63 Euro, wobei ihr wie immer natürlich jederzeit auch etwas mehr bezahlen könnt. Greift ihr diesmal zu?

Bildmaterial: Humble Store