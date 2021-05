Entfesselt ab heute euren Dämon mit Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

Ab heute ist Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster hierzulande für PlayStation 4 und Nintendo Switch physisch und digital verfügbar. Auch eine Version für PC-Steam gibt es. Aus diesem Grund veröffentlichte Atlus den obligatorischen Launchtrailer.

Was als normaler Tag in Tokio begann, wurde schnell zur Katastrophe, als Conception, eine himmlische Apokalypse, heraufbeschworen wurde. Die Überreste der Welt werden von Chaos verschluckt. Eine dämonische Revolution steigt in eine zerbrochene Stadt herab. Zwischen einem Kampf der Götter und Dämonen gefangen, entscheiden Spieler über Leben, Tod und Wiedergeburt. Sie bestimmen, wer triumphierend aus dieser Schlacht hervorgehen wird.

Bietet deutsche Untertitel und japanische Sprachausgabe

Ihr könnt die Handelsversionen jetzt bei Amazon bestellen. Außerdem haben wir uns vom Publisher noch einmal bestätigen lassen, dass das HD Remaster deutsche Untertitel sowie englische und japanische Sprachausgabe bietet.

Ursprünglich erschien Shin Megami Tensei III: Nocturne im Jahr 2003 für PlayStation 2 in Japan. Erst zwei Jahre später fand das JRPG seinen Weg nach Europa. In Shin Megami Tensei III: Nocturne übernahmen Spieler die Kontrolle über einen namenlosen Jungen. Sowohl halb Mensch als auch halb Dämon, trotzt das „Halbscheusal“ einer dämonischen Apokalypse.

Das Kampfsystem wird als die Grundlage für beispielsweise Persona 5 bezeichnet. Es gilt, gezielt die Schwächen der Gegner anzugreifen. Mit den Dämonen kann man zudem in Verhandlungen treten, sie rekrutieren, entwickeln und fusionieren. Ein neuer, einfacher Schwierigkeitsgrad sorgt für mehr Zugänglichkeit.

