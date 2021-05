Die schönen Joy-Con zu Zelda: Skyward Sword könnt ihr jetzt vorbestellen

Update, 7. Mai 2021, 13:30 Uhr: Amazon ist wieder raus. Dafür spielt nun auch Versandhändler Otto mit. Gemeinsam mit Media Markt und Saturn sind dort die Joy-Con noch für 74,99 Euro vorbestellbar.

Originalartikel:

Im Zuge der ersten vollwertigen Nintendo Direct seit langer Zeit meldete sich Eiji Aonuma zu Wort. Im Gepäck hatte er zwar nicht Breath of the Wild 2, aber immerhin das lange erwartete Remaster The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Das einst für Nintendo Wii veröffentlichte Spiel bestach damals durch seine Bewegungssteuerung. Dieses Feature schafft es auch in das HD-Remaster. Die Joy-Con-Controller sollen dabei noch genauere und intuitivere Bewegungen ermöglichen. Was passt da besser, als eine Limited Edition mit passenden Joy-Con in Skyward-Sword-Optik? Die HD-Neuauflage könnt ihr aber auch klassisch mit den Buttons steuern. Dazu eignen sich die Joy-Con aber zum Glück auch.

Doof nur, dass man die begehrten Joy-Con bisher nirgends vorbestellen konnte. Die Nachfrage ist groß und so wie man Nintendo kennt, wird das Angebot überschaubar sein. Fans warten deshalb sehnsüchtig darauf, dass die Joy-Con bei Amazon, Media Markt und Co. gelistet werden. Das geschah bis heute nicht, aber es gibt zumindest zwei Alternativen. Bei Coolshop.de und im Proshop.de sind die Controller jetzt vorbestellbar.

So beschreibt Nintendo Zelda: Skyward Sword HD:

Erlebe die früheste Geschichte der Chronologie von The Legend of Zelda und reise mit Link zu einer Welt über den Wolken und in unbekannte Tiefen, um seine Kindheitsfreundin Zelda zu finden. Ausgestattet mit Schwert und Schild stellt sich Link mächtigen Gegnern im Kampf, löst knifflige Rätsel und fliegt auf dem Rücken des riesigen Wolkenvogels durch dieses epische Abenteuer.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Nintendo