Legendärer Lightgun-Shooter The House of the Dead erhält Remake für Nintendo Switch

Im Zuge der kürzlich ausgestrahlten Nintendo-Direct-Ausgabe kündigten der Publisher Forever Entertainment und der Entwickler Megapixel Studio ein Remake des legendären Lightgun-Arcade-Shooters The House of the Dead für Nintendo Switch an. Der Zombie-Shooter vom japanischen Entwickler und Publisher Sega erschien ursprünglich bereits im Jahre 1996 in den Arcade-Hallen und im Jahre 1998 als Portierung für Sega Saturn und PCs.

Schwerer Stand auf dem deutschen Markt

Die House-of-the-Dead-Reihe steht seit jeher für knallharte Lightgun-Action und hatte aufgrund des äußerst hohen Gewaltsgrads stets einen sehr schweren Stand auf dem deutschen Markt. So ziemlich alle Ableger des Franchises stehen zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Index.

Remake mit optischen und spielerischen Neuerungen

Das Remake des ersten Teils soll neben einer komplett überarbeiteten Optik mit moderner Engine auch einige spielerische Neuerungen beinhalten. Im Remake von Megapixel Studio soll man nun beispielsweise verschiedene Waffentypen nutzen können. Neben Pistolen soll es auch Schrotflinten und Sturmgewehre zur Auswahl geben. Im Original aus dem Jahre 1996 konnte man sich noch lediglich mit der Pistole zur Wehr setzen.

Man möchte dem Original treu bleiben

Das Remake von The House of the Dead soll neben verschiedenen Enden auch einen Zwei-Spieler-Modus und eine für Nintendo Switch angepasste Steuerung bieten. Auch wenn man einiges an moderne Gegebenheiten anpassen möchte, so betonte der Entwickler Megapixel Studio dennoch, dass man dem Original so gut es geht treu bleiben und das Spielgefühl nicht verfälschen möchte.

Das Remake von The House of the Dead soll im Laufe des Jahres 2021 für Nintendo Switch erscheinen. Neben der Switch-Version gibt es außerdem Gerüchte über mögliche Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs. Zu diesen Versionen gibt es jedoch noch kein offizielles Statement von Publisher oder Entwickler.

Der Ankündigungstrailer zum The House of the Dead Remake

via Gematsu, Bildmaterial: The House of the Dead, Megapixel Studio / Forever Entertainment, SEGA