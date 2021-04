Konami kündigt GetsuFumaDen: Undying Moon für Nintendo Switch und PCs an

Es fällt fast ein wenig schwer, ganz ohne Ironie über das neue Konami-Spiel zu berichten. Denn es ist wirklich wahr, es gibt ein neues Videospiel von Konami, das dazu auch noch einigermaßen vielversprechend aussieht.

Bei der Indie World bekam Konami die Bühne und kündigte GetsuFumaDen: Undying Moon für Nintendo Switch an. Das Roguevania-2D-Actionspiel erscheint darüber hinaus auch für PC-Steam, wo es im Frühjahr bereits in den Early Access geht. Für Switch ist die Veröffentlichung dann 2022 geplant.

Irgendwie fühlt sich das an wie „back to the roots“ und das kommt nicht von ungefähr. Retro-Fans erinnern sich vielleicht an das Getsu Fūma Den von Konami, das 1987 exklusiv für Famicom und nur in Japan erschienen ist.

Spieler, die die Early Access-Version von GetsuFumaDen: Undying Moon kaufen, erhalten einen Port der originalen japanischen Famicom-Ausgabe als Bonus – zusammen mit einem Digital-Artbook und dem Mini-Soundtrack des Spiels.

Dark-Fantasy-Welt im Ukiyo-e-Stil

GetsuFumaDen: Undying Moon macht sofort mit seinem Ukiyo-e-Stil aufmerksam. Die Dark-Fantasy-Welt ist durch die feine, japanische Pinselstrichkunst geprägt. Neben klassischen 2D-Plattform-Passagen zeigt der erste Trailer vor allem beeindruckende Bossgegner. Entwickelt wird das Spiel von GuruGuru in Zusammenarbeit mit Konami.

Nach 1.000 Jahren des Friedens wurde das Siegel des Höllentors aufgerissen und eine Flut von bösen Geistern in die Welt entlassen. Da die Welt nun also am Rande der Zerstörung steht, muss Getsu Fuma als Anführer seines Clans das Ruder übernehmen und in die Abgründe der Hölle eintauchen, um das Böse in seinem Kern zu vernichten.

Shin Murato, Producer von GetsuFumaDen: Undying Moon bei Konami kommentiert: „Die Early-Access-Phase bietet uns eine großartige Gelegenheit, eine Community für GetsuFumaDen aufzubauen und sicherzustellen, dass das Spiel so gut wie möglich werden kann. […] Im Moment liegt unser Fokus auf dem Early Access; wir werden in Zukunft mehr Details zur Nintendo Switch veröffentlichen.“

Der erste Trailer zu GetsuFumaDen: Undying Moon

Bildmaterial: GetsuFumaDen: Undying Moon, Konami, GuruGuru