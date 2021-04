Japanische Verkaufscharts: Monster Hunter Rise startet monstermäßig gut

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 22. bis zum 28. März 2021 liegen vor und besonders interessant ist hier natürlich der Blick auf Monster Hunter Rise! Also ohne Umschweife. Über 1,3 Millionen Mal hat sich Monster Hunter Rise in der Launchwoche verkauft, die Durchverkaufsrate hat die Famitsu mit 94 % berechnet. Das Spiel war also praktisch auch ausverkauft.

Damit ist Monster Hunter Rise ebenso erfolgreich wie Monster Hunter World, das 2018 mit 1,35 Millionen verkauften Einheiten startete. Dass Monster Hunter Rise in Japan ein System-Seller ist, dürfte nicht überraschen. Die ohnehin konstant hohen Verkaufszahlen der Nintendo Switch in Japan wurden durch die Veröffentlichung auf über 267.000 Einheiten angehoben. Saftig!

Auch in Deutschland startete Monster Hunter Rise durch.

Die Software-Verkaufscharts aus Japan

01./00. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 1.302.132 / NEW

02./01. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) (¥5.980) – 37.166 / 592.683 (-1%)

03./00. [NSW] The Quintessential Quintuplets Double Integral (Mages.) (¥7.800) – 20.374 / NEW

04./03. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 20.179 / 2.072.296 (+0%)

05./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.207 / 3.751.594 (+11%)

06./05. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.632 / 2.479.573 (-15%)

07./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 11.145 / 671.861 (+17%)

08./10. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.096 / 1.872.739 (+19%)

09./00. [PS4] The Quintessential Quintuplets Double Integral (Mages.) – 10.378 / NEW

10./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 10.270 / 4.218.939 (-1%)

11./11. [NSW] Pokemon Schert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 7.472 / 4.014.376 (-4%)

12./13. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.906 / 3.825.969 (+1%)

13./00. [NSW] SD Gundam G Generation: Cross Rays – Platinum Edition (Bamco) – 6.229 / NEW

14./12. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous) – 6.080 / 262.501 (-18%)

15./18. [NSW] 51 Worldwide Classics(Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.895 / 668.725 (+7%)

16./19. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.626 / 1.850.769 (+16%)

17./15. [NSW] Little Nightmares II (Bamco) {2021.02.10} (¥3.600) – 4.438 / 56.273 (-19%)

18./22. [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) (¥6.480) – 4.123 / 578.850 (+56%)

19./07. [NSW] Apex Legends: Champion Edition (EA) {2021.03.18} (¥3.909) – 3.983 / 15.648 (-66%)

20./17. [NSW] Bravely Default II (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) – 3.689 / 131.317 (-26%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 267.497 (89.104)

PS5 – 62.295 (34.657)

PS4 – 2.189 (2.578)

XBS – 1.279 (1.929)

3DS – 933 (814)

via ResetEra, Bildmaterial: Monster Hunter Rise, Capcom