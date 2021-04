Erinnerungen eines Psychotherapeuten: In Sound Mind hat einen konkreten Termin

Der „realitätsverzerrende Horror-Thriller“ In Sound Mind von We Create Stuff wird am 3. August für Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 5 und PCs erscheinen. Passend dazu gibt es heute auch einen neuen Trailer, der einen Vorgeschmack auf das Horrorszenario gibt.

Eine Demo zum Spiel ist bei Steam verfügbar.

In Sound Mind ist ein First-Person-Horrorspiel und zeigt SpielerInnen düstere Erinnerungen. Das Spiel möchte ungewöhnliche Rätsel bieten und beängstigende Gegner. Und eine sprechende Katze. In einer Sammlung verschiedener Geschichten suchen SpielerInnen nach Antworten.

Horrorfans sollen sich im Spiel mit bizarren Erinnerungen eines Psychotherapeuten auseinandersetzen, der den Effekten einer experimentellen Chemikalie unterliegt. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Fantasie immer mehr zu atmosphärischen Klängen von The Living Tombstone.

Der neue Trailer zu In Sound Mind

Bildmaterial: In Sound Mind, Modus Games, We Create Stuff