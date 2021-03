Shadowverse: Champion’s Battle erscheint im Sommer im Westen

XSEED und Marvelous Games werden das Card-Battle-RPG Shadowverse: Champion’s Battle im Sommer 2021 für Nintendo Switch im Westen veröffentlichen. Es handelt sich dabei um die storybasierte Neuinterpretation des erfolgreichen Multiplayer-Kartenstrategiespiels für Mobilgeräte.

Das Shadowverse-Kartenspiel ist derzeit für PCs und Mobilgeräte auch auf Deutsch erhältlich. Bei Shadowverse: Champion’s Battle für Switch handelt es sich um ein anderes Projekt, welches auf dem TV-Anime basiert. Neben den Kämpfen mit Karten verspricht Cygames auch Story-Elemente und charmante Charaktere. Es werden bis zu zwei SpielerInnen unterstützt werden.

Die Neuinterpretation ist bereits seit November in Japan erhältlich und bringt die „vielschichtigen Mechaniken zum Zusammenstellen des eigenen Kartendecks auf eine neue Plattform und serviert sie mit einer originellen Erzählweise, die sich sowohl für Einsteiger als auch für Kenner des Originals eignet“.

Shadowverse: Champion’s Battle erscheint in Europa englischsprachig, physisch und digital, wobei alle Versionen einen Code für das Spiel Shadowverse (PC und Mobile) beinhalten, der für drei Karten je zwei exklusive Illustrationen, zehn Premiumsphären und kosmetische Gegenstände gewährt.

Eine Einführung in die Story bietet Marvelous:

In Shadowverse: Champion’s Battle schlüpfen Spieler in die Rolle eines Austauschschülers an der Tensei-Akademie. Dort werden sie von ihrem Klassenkameraden Hiro Ryugasaki schnell in das Shadowverse-Kartenspiel eingeführt. Die neuen Freunde machen es sich zusammen mit Rei, dem Präsidenten (und einzigen Mitglied) des Shadowverse-Clubs, zur Aufgabe, das beliebte Kartenspiel zu meistern und die nationale Meisterschaft zu gewinnen. So kann dem Club wieder zu seinem früheren Ruhm verholfen werden.